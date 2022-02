As autoridades de Cuba devolveram nesta segunda-feira as credenciais de três jornalistas da equipe da Efe que tinham sido retiradas em novembro do ano passado, o que marca um passo decisivo para a normalização das atividades jornalísticas da agência espanhola no país caribenho.

O Centro Internacional de Imprensa (CPI) tomou a medida após uma reunião, em Havana, de seus principais dirigentes com uma delegação da agência pública espanhola.