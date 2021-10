19 out 2021

EFE Havana 19 out 2021

Os viajantes que chegarem a Cuba a partir de 7 de novembro não terão mais que passar por uma quarentena obrigatória, informou nesta terça-feira o ministro do Turismo, Juan Carlos García.

García deu hoje uma entrevista coletiva sobre a preparação do setor de turismo para a reabertura oficial das fronteiras do país, que acontecerá no dia 15 de novembro.