O presidente do grupo estatal de empresas da indústria biofarmacêutica, BioCubaFarma, Eduardo Martínez, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. EFE/Ernesto Mastrascusa

As autoridades sanitárias cubanas estão confiantes de que as duas vacinas experimentais contra a Covid-19 mais adiantadas que estão sendo desenvolvidos na ilha, agora na terceira e última etapa de testes clínicos, excederão 50% de eficácia, com base nos resultados obtidos na segunda fase.

"Mais de 90% dos voluntários da Fase II tiveram uma resposta de títulos de anticorpos quatro vezes acima dos níveis da linha de base. A partir desses dados, esperamos uma eficácia muito superior a 50%", declarou o presidente do grupo estatal de empresas da indústria biofarmacêutica, BioCubaFarma, Eduardo Martínez, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira.