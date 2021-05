O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que estuda a "conveniência" do uso de criptomoedas para as operações econômicas no país, imerso em uma forte crise e com dificuldades para ter acesso aos mercados financeiros internacionais.

Em reunião virtual com governadores, noticiada pela televisão estatal, o mandatário disse que a população será informada sobre as decisões que possam ser tomadas sobre o assunto.