O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exigiu nesta segunda-feira a participação de seu país na IX Cúpula das Américas e afirmou que os Estados Unidos não podem vetar sua presença.

Díaz-Canel fez tais declarações enquanto participava de um fórum de solidariedade com Cuba, em Havana, no qual se dirigiu aos mais de mil representantes de mais de 50 nações que viajaram ao país por ocasião do primeiro de maio.