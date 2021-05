O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitou nesta sexta-feira seu homólogo da Síria, Bashar al Assad, que venceu as eleições realizadas no país com 95,1% dos votos e conquistou um quarto mandato presidencial de sete anos.

O governo cubano reafirmou assim seu apoio a Damasco, somando-se às felicitações enviadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ambos aliados de Assad.