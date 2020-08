O ator americano Cuba Gooding Jr foi acusado de estuprar uma mulher duas vezes em um mesmo dia em 2013, em um hotel de Nova York, segundo revelou uma denúncia apresentada nesta terça-feira em um tribunal federal de Manhattan.

De acordo com o texto da acusação, a suposta vítima, que quis permanecer no anonimato, afirma que conheceu o ator em um restaurante no bairro de Greenwich Village, em Nova York, e que o protagonista de "Jerry Maguire" a convidou para beber no hotel onde estava hospedado.