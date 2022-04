O ator Cuba Gooding Jr, acusado de tocar indevidamente três mulheres em incidentes distintos em várias localidades de Manhattan em 2018 e 2019, se declarou nesta quarta-feira culpado de uma das acusações.

"Peço desculpas por ter feito alguém se sentir indevidamente tocada", disse o artista diante do juiz, segundo o jornal "The New York Times", em referência a um incidente ocorrido em junho de 2019 em um bar na Times Square.