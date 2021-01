Cuba deu início nesta segunda-feira a uma nova fase de testes clínicos da Soberana 02, a mais avançada de suas quatro vacinas em desenvolvimento contra a covid-19 e que conta com o Irã como parceiro de projeto.

No estudo "Fase II b", que avaliará a resposta imunológica, segurança e "reatogenicidade" da vacina, serão aplicadas doses - estão previstas duas por pessoa - em cerca de 900 voluntários de 19 a 80 anos em duas semanas em dois centros médicos de Havana, informaram as autoridades de saúde do país caribenho.