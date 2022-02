O Ministério de Comércio Exterior e Investimento de Cuba (Mincex) anunciou o início de um projeto de cooperação para fortalecer o sistema nacional de saúde no combate à covid-19 com o patrocínio do Japão e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O ministro do Mincex, Rodrigo Malmierca, disse no Twitter que a iniciativa "beneficiará 253 policlínicas em sete províncias" do país e "14 hospitais em Havana".