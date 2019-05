Cuba anunciou nesta quarta-feira que permitirá a criação de redes privadas de transmissão de dados com ou sem fio, que até agora eram proibidas no país, e autorizará a importação de equipamentos para esse fim que estavam vetados, informaram veículos de imprensa locais.

As medidas constam em duas resoluções do Ministério das Comunicações (Mincom) publicadas hoje no Diário Oficial - entrarão em vigor em 29 de julho para "ordenar as redes privadas de dados e os sistemas sem fio de alta velocidade nas frequências de 2,4 Ghz e 5 Ghz", explicou o diretor de Regulações do Mincom, Wilfredo López, citado pela jornal "Juventud Rebelde".