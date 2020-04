O ministro de Saúde Pública de Cuba, José Ángel Portal, informou nesta quarta-feira que o país registrou 61 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o total para 457, enquanto o número de mortos é de 12.

Este é o segundo dia consecutivo em que a marca de novos contágios se eleva. Nas últimas 24 horas, além disso, um óbito a mais foi registrado, o de uma mulher, de 62 anos, que sofria de hipertensão e diabetes.

O número de 61 novos contágios é o maior desde o início da propagação do patógeno na ilha. Ontem, foram 46 registros a mais do que no boletim anterior.

Entre os pacientes que foram hospitalizados, há um cidadão de nacionalidade chinesa.

De todos os novos casos, apenas um não teve a origem identificada, seja por viagem ao exterior ou contato com algum diagnosticado como positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, 1.732 estão isoladas em unidades de saúde e 9.414 confinadas em casa, por apresentarem sintomas condizentes com a Covid-19, sendo considerados suspeitos.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA LIMITADA.

Na ilha, em que o governo considera existir uma fase de transmissão comunitária limitada do novo coronavírus, atualmente há seis pacientes internados em estado grave por causa da Covid-19 e dez em estado crítico.

Ángel Portal garantiu ainda que não existe qualquer tipo de colapso nas unidades de terapia intensiva dos hospitais do país, e que o sistema de saúde de Cuba, que é totalmente público e gratuito, tem capacidade e equipes para atender todos os casos.

O ministro ainda destacou que 25 funcionários do setor de saúde, incluindo 14 médicos e oito enfermeiros, foram infectados. Um cirurgião, inclusive, está em estado grave. EFE

yg/bg