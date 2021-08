O Ministério da Saúde Pública de Cuba (Minsap) confirmou nesta quinta-feira 8.509 novos casos de covid-19, mantendo a média diária de mais de 8 mil diagnósticos positivos no pior surto da pandemia.

O número total de casos é 619.672 e as mortes somam 4.902 - após 96 óbitos registrados nas últimas 24 horas -, desde o primeiro caso confirmado no país em março do ano passado, de acordo com o Minsap.