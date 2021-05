Mariela Castro, diretora do Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba (Cenesex) e filha do ex-presidente Raúl Castro durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/Ernesto Mastrascusa

Mariela Castro, diretora do Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba (Cenesex) e filha do ex-presidente Raúl Castro, disse nesta terça-feira esperar que em menos de dois anos o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja legalizado no país com a aprovação do novo Código de Família.

"Tenho certeza que vamos conseguir e vamos comemorar", disse a deputada de 58 anos, em entrevista coletiva em Havana na abertura da XIV Conferência Cubana contra a Homofobia e a Transfobia, que vai até o próximo dia 30 sob o lema "Todos os direitos para todas as pessoas".