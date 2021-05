Cuba registrou nesta terça-feira 1.071 novos casos de Covid-19, além de 14 mortes, na véspera do início de um estudo massivo com duas candidatas a vacinas produzidas na ilha, segundo informou o Ministério da Saúde Pública do país.

Os números divulgados pela pasta de Saúde atualizam o total de infectados para 118.168, enquanto já foram contabilizadas 755 mortes no país desde o início da pandemia.