As autoridades sanitárias de Cuba notificaram nesta sexta-feira 1.197 novas infecções de Covid-19 e confirmaram a complexa situação epidemiológica no país, que tem superado a marca de mil casos por dia há semanas.

A ilha, que atualmente sofre com uma terceira onda de contágios, já registrou 130.543 casos positivos desde março do ano passado, segundo o relatório diário do Ministério da Saúde Pública.