Cuba registrou nesta quarta-feira 1.207 novos casos de Covid-19, o segundo maior número de infecções até agora, no mesmo dia em que iniciou um estudo de intervenção sanitária com a candidata à vacina Abdala.

As autoridades sanitárias irão imunizar 396.382 pessoas com mais de 19 anos de idade em quatro municípios de Havana em uma primeira fase e depois estendê-la a outras áreas de risco, como parte de um estudo que também está sendo realizado em várias províncias do país.