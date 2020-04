Cuba registrou nesta sexta-feira mais quatro mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, a maior incidência desde a chegada do patógeno no país, que tem um total de 31 óbitos.

Os novos contágios com relação ao boletim da véspera são 61, o que eleva o acumulado para 923, segundo o Ministério de Saúde Pública local.

A marca de infecções a mais no dia também é a maior alcançada, igualando registro da semana passada e indica um aumento com relação a quarta e quinta-feira, quando houve 48 e 58 casos a mais, respectivamente.

Segundo o diretor de Epidemiologia do órgão do governo, Francisco Durán, as vítimas registradas hoje são três homens, de 76, 78 e 83 anos, além de uma mulher de 72 anos, que faleceram na véspera. Todos sofriam de algum problema crônico anterior à Covid-19.

Ainda de acordo com dados oficiais, dez pacientes estão em estado considerado crítico e outros sete em estado grave. O número de novas altas é de 21, elevando o total para 192.

Segundo o governo de Cuba, ontem foram realizados 1,4 mil testes de diagnóstico, elevando o total para pouco mais de 23,3 mil.

De acordo com o boletim mais recente, 2.734 pessoas permanecem isoladas em hospitais e outros centros de saúde do país, enquanto outras 7.373 estão cumprindo outros tipos de quarentena.

Em Cuba, atualmente, estão fechadas escolas, bloqueadas fronteiras e restritas atividades consideradas não essenciais. Além disso, eventos públicos estão suspensos, embora o confinamento da população não seja obrigatório. EFE

yg/bg