Cuba registrou, nesta terça-feira, o maior número de novos casos diários desde o início da pandemia da Covid-19, tendo registrado 1.183 positivos, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde Pública (Minsap).

O recorde anterior era de 1.162 infecções e foi registrado no último dia 4 de abril, um mês em que também foram registradas as duas primeiras mortes de crianças por Covid-19 no país.