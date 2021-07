Cuba registrou 6.080 novos casos e 51 mortes por covid-19 nesta quarta-feira, o maior número de vítimas diárias em decorrência da doença relatadas até agora no país, segundo o Ministério da Saúde Pública (Minsap).

O recorde anterior de óbitos foi registrado no último domingo, com 47, de acordo com as estatísticas fornecidas pelas autoridades sanitárias nos relatórios diários sobre a situação epidemiológica.