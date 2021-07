Cuba registrou nesta sexta-feira novos recordes diários tanto de casos da covid-19 (3.308) como de mortes provocadas pela doença (20), no pior momento da pandemia no país desde seu início, em março do ano passado.

O recorde de infecções em um dia anterior tinha sido notificado na última quarta-feira, com 3.080, enquanto o de óbitos foi registrado na véspera, quando foram confirmadas 18 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde Pública (Minsap).