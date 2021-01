Cuba manteve nesta terça-feira a tendência de aumento de casos do novo coronavírus e registrou pelo quinto dia aumento de contágios, com 487 novas infecções nas últimas 24 horas - 44 importados -, chegando a um total de 15.494 casos desde março do ano passado.

O país soma atualmente 3.057 casos ativos, também o número mais elevado desde o início da pandemia, de acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde Pública (Minsap).