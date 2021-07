Cuba começou a se preparar para a possível passagem do furacão Elsa neste final de semana pelo leste da ilha, que nesta sexta-feira registrou um novo recorde de casos diários de covid-19, com 3.308 positivos.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunciou via Twitter que, diante da aproximação do primeiro furacão de 2021, seu governo instruiu os territórios do país a implementarem seus planos de desastre "com extremo cuidado devido à epidemia".