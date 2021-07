Cuba superou nesta sexta-feira a marca de 6.000 casos diários de covid-19, o máximo até agora e com mais da metade deles na província de Matanzas, além de ter atingido um novo recorde consecutivo de mortes, com 28 óbitos, segundo informou o Ministério da Saúde Pública de ilha.

Com as 6.422 infecções hoje, o país acumula 224.798 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia em março do ano passado, além de 1.459 mortes, de acordo com a pasta de Saúde.