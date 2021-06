Cuba registrou 3.080 novos casos de covid-19 nesta terça-feira, que representam um novo recorde absoluto de infecções e também a primeira vez que o país supera o patamar de 3.000 positivos em um só dia, segundo informou a seção epidemiológica do Ministério de Saúde Pública da ilha.

O recorde anterior de infecções diárias foi relatado no domingo passado, com 2.689 testes positivos para SARS-Cov-2 no país, que também marcou nesse dia um recorde de casos ativos, com 14.435 pessoas.