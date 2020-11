A cúpula civil do Pentágono renunciou nesta terça-feira, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitir o secretário de Defesa, Mark Esper, que se opôs ao envio de militares para reprimir os protestos raciais ocorridos nos últimos meses.

De acordo com um comunicado do Pentágono, os funcionários do alto escalão que renunciaram são: James Anderson, subsecretário interino de Defesa para Política; Joseph Kernan, subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança; e Jen Stewart, chefe de gabinete da Secretaria de Defesa.