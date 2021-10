12 out 2021

EFE Roma 12 out 2021

A cúpula extraordinária do G20 para o Afeganistão, organizada pela Itália, foi iniciada nesta terça-feira com o objetivo principal de enviar ajuda direta à população do país, que está sob o controle dos talibãs desde 15 de agosto, o que levou ao bloqueio dos fundos internacionais.

Na conferência, que acontece com portas fechadas, também serão tratados temas como a luta contra o terrorismo, a liberdade de movimento dentro do território da nação centro-asiática, a situação das fronteiras locais, entre outros, afirmou a presidência do G20.