A 45ª cúpula anual do G7, que acontece em Biarritz, no sudoeste da França, foi aberta oficialmente neste sábado, com um jantar informal entre os líderes do país anfitrião e também de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão e Reino Unido.

O presidente francês, Emmanuel Macron recebeu cada um dos convidados aos pés do farol da cidade, acompanhado pela primeira-dama, Brigitte Macron.