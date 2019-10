15 out 2019

EFE Cairo 15 out 2019

O governo autônomo curdo-sírio alertou nesta terça-feira para a suspensão do fornecimento de ajuda humanitária no norte da Síria, de onde "todas" as organizações internacionais se retiraram uma semana após a Turquia iniciar uma ofensiva na região.

"Após sete dias da agressão turca apoiada por milícias de mercenários contra o norte e o leste da Síria, a crise humanitária se intensificou pelo corte da ajuda humanitária. Além disso, todas as organizações internacionais suspenderam os seus trabalhos e retiraram os seus empregados", advertiu em comunicado.