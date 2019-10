Autoridades curdas afirmaram neste domingo que 785 estrangeiros ligados ao Estado Islâmico (EI) fugiram após um ataque ao campo de detenção de Ain Issa, controlado pela aliança de milícias curdas Forças da Síria Democrática (FSD).

Em mensagem no Facebook, a autoridade autônoma do Norte e do Leste da Síria disse que um grupo de "mercenários da Turquia", em aparente referência a milícias pró-turcas, atacaram o acampamento em Ain Issa com apoio aéreo do país euroasiático.