As Forças da Síria Democrática (FSD), uma milícia liderada por curdos, afirmaram nesta segunda-feira que cumpriram a sua parte do acordo com os Estados Unidos para limpar o nordeste sírio e advertiram que qualquer ataque da Turquia na região será um revés no combate contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Em uma série de mensagens publicadas no Twitter, o grupo explicou que qualquer ataque turco significará "um revés ao esforço bem-sucedido de derrotar o EI", no qual as FSD sacrificaram 11 mil homens em cinco anos de guerra para conseguir acabar com o "califado" e dar estabilidade ao nordeste da Síria.