O número de contágios e mortes na Espanha em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, voltaram a cair nesta quinta-feira, após dois dias consecutivos de alta, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Nas 24 horas compreendidas pelo boletim tornado público hoje, 5.756 pessoas a mais foram infectadas e houve 683 novas mortes. O total, respectivamente, é de 152.446 casos e 15.338 óbitos.

Ontem, o governo espanhol divulgou o registro de 757 falecimentos, 74 a mais do que nesta quinta-feira. A quantidade de novos infectados, por sua vez, subiu 4,39%, contra 4,69% na véspera.

O número de novos pacientes que receberam alta é de 4.044, o que eleva o total no país 52.065.

Pelo segundo dia consecutivo, não é divulgada a quantidade de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva da Espanha, já que as autoridades locais estão reestruturando a forma de coleta junto aos governos regionais.

A Comunidade de Madri, onde está a homônima capital do país, segue sendo a mais afetada pelo novo coronavírus no território, com 43.877 casos registrados e 5.800 mortes, seguida pela Catalunha, com 31.043 infecções e 3.148 óbitos.