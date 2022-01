Um paciente com sintomas de covid-19 na Venezuela precisa ter de US$ 40 a US$ 100 para pagar um exame para determinar se contraiu a doença ou, caso contrário, fazer uma peregrinação pelos centros públicos procurando um improvável teste gratuito ou finalmente optar pelo autodiagnóstico.

Os testes de diagnóstico direto, seja o RT-PCR ou de antígeno, são a melhor forma de corroborar a presença do vírus SARS-CoV-2 no corpo, mas vários especialistas manifestaram preocupação com as dificuldades que os venezuelanos estão enfrentando para ter acesso a esses exames.