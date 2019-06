O ex-vice-presidente da Argentina, Daniel Scioli (2003-2007), retirou sua pré-candidatura à presidência do país e não concorrerá nas primárias de 11 de agosto, das quais tudo indica que o Partido Justicialista (PJ, peronista) participará apenas com a chapa de Alberto Fernández e Cristina Kirchner.

"Me parece um gesto importante da parte de Daniel. As aspirações são legítimas, mas as convicções não terminam em uma candidatura. É preciso peitar pelo partido e pelos pontos. Poder, com muita convicção e força, desbancar este governo fracassado", declarou nesta sexta-feira o presidente do PJ, José Luis Gioja.