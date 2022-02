Cidade do México

EFE Cidade do México 15 fev 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta terça-feira que o "tempo" que propôs que o país desse com a Espanha será em termos empresariais, em referência aos supostos casos de "tráfico de influência" em governos anteriores.

Em entrevista coletiva no Palácio Nacional, López Obrador foi perguntado se o "dar um tempo" com o país europeu que ele propôs na semana passada se referiria a contratos com empresas espanholas ou também às relações diplomáticas e políticas.