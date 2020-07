O secretário do Transporte britânico, Grant Shapps, está de férias na Espanha e deverá cumprir uma quarentena ao voltar ao Reino Unido, confirmou neste domingo o governo.

No sábado, o governo do Reino Unido excluiu a Espanha da lista de países seguros e isentos de quarentena, o que significa que os viajantes procedentes do país deverão se isolar durante 14 dias ao chegarem ao território britânico.