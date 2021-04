A candidata presidencial peruana Keiko Fujimori propôs que ela e o também concorrente Hernando de Soto, com quem disputa uma vaga no segundo turno, trabalhem juntos para enfrentar a extrema esquerda representada pelo candidato favorito, Pedro Castillo.

Em declaração à imprensa, Keiko transmitiu cumprimentos a De Soto e disse que é preciso aguardar os resultados. Nesta manhã, com 52,14% da apuração concluída, De Soto contava com 13,49% dos votos, enquanto Fujimori somava 12,89%. À frente dos rivais, Castillo aparecia com 16,29%.