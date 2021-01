A China está vacinando milhares de pessoas diariamente para cumprir a meta de completar a inoculação de pessoas com alto risco de infecção por Covid-19 antes do início do feriado do Ano Novo chinês, no dia 12 de fevereiro.

O plano é vacinar 50 milhões de pessoas antes do que é considerado a maior migração humana anual do mundo, que ocorre durante este feriado, informou em meados de dezembro o jornal de Hong Kong, "South China Morning Post" e posteriormente confirmou o jornal oficial "Global Times".