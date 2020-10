O debate realizado na noite de quarta-feira entre o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a senadora e candidata a vice pelo Partido Democrata para as eleições de 3 de novembro, Kamala Harris, foi mais civilizado do que o realizado na semana passada entre o presidente Donald Trump e seu adversário nas urnas e líder da chapa democrata, Joe Biden.

A moderadora do debate, Susan Page, do jornal "USA Today", tentou fazer com que o clima de animosidade e com muitas interrupções do debate presidencial não se repetisse. Por exemplo, ela fez questão de repetir em inúmeras ocasiões que cada candidato teria tempo de responder as perguntas de forma "ininterrupta".

Embora o saldo tenha sido amplamente positivo, nem sempre foi possível evitar interrupções.

"Senhor vice-presidente, eu estou falando", disse Harris com veemência quando Pence tentou interrompê-la enquanto ela falava sobre a Covid-19.

Por sua vez, o vice-presidente, que discordava da argumentação da adversária, respondeu: "Tenho que intervir".

Quando Harris tentou exceder o tempo atribuído por Page, a senadora retrucou.

"Ele me interrompeu, e eu gostaria de terminar, por favor", disse ela à moderadora, no que parece ter sido uma estratégia para conseguir concluir sua linha de pensamento.

Devido ao caos do cara a cara entre Trump e Biden, o Comitê de Debates Presidenciais, o órgão apartidário que os organiza, anunciou que faria mudanças no formato, mas ainda não as divulgou.

Em recuperação da Covid-19, Trump anunciou na terça-feira a intenção de participar do segundo debate presidencial com Biden, marcado para acontecer no próximo dia 15, em Miami.

Já o ex-vice-presidente e candidato democrata respondeu que o evento não deveria ser realizado se o presidente ainda estiver doente.

Um terceiro e último debate entre os dois está marcado para 22 de outubro em Nashville, Tennessee.