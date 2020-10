5 out 2020

EFE Londres 5 out 2020

A Corte de Apelações de Londres anulou nesta segunda-feira a decisão anunciada no dia 2 de julho que concedia ao líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro e autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, o controle sobre o ouro do país que está depositado no Reino Unido.

Em novo parecer, o tribunal decidiu a favor do recurso de apelação que reclama as reservas guardadas pelo Banco da Inglaterra (BoE) e tinha sido apresentado pela direção do Banco Central da Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, nomeado por Maduro para o cargo.