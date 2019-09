A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, classificou nesta terça-feira como "histórica" a sentença da Suprema Corte do Reino Unido que considera "ilegal" a decisão do governo de Boris Johnson de suspender o Parlamento até pouco antes do Brexit.

"A sentença da Suprema Corte, que defende a sentença do Tribunal de Sessão da Escócia, é de proporções verdadeiramente históricas. A prorrogação do Parlamento por parte de Boris Johnson foi ilegal e ficou sem efeito", escreveu Sturgeon no Twitter.