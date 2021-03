A presidente do Comitê Organizador Local, Seiko Hashimoto, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. EFE/Du Xiaoyi/POOL

A decisão sobre a possibilidade de entrada de visitantes estrangeiros no Japão para acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão neste ano, será tomada no fim deste mês, segundo afirmou nesta quarta-feira a presidente do Comitê Organizador Local, Seiko Hashimoto.

Os anfitriões também definirão no fim de abril a quantidade de público que poderá entrar em cada uma das sedes das competições do evento poliesportivo, segundo a dirigente, que concedeu entrevista coletiva.