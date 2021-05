Pelo menos 89 pessoas desapareceram durante os protestos sociais contra um projeto de reforma tributária do governo da Colômbia, de acordo com denúncias recebidas pela Defensoria do Povo, que informou nesta terça-feira que até o momento duas delas foram encontradas.

As manifestações começaram na última quarta-feira e deixaram pelo menos 19 mortos e cerca de 800 feridos, razão pela qual a Colômbia está na mira de organizações internacionais pelas recorrentes violações de direitos humanos e abusos por parte das forças de segurança.