Os advogados do milionário americano Jeffrey Epstein, encontrado morto na prisão onde aguardava julgamento após ser acusado de manter uma rede de exploração sexual de menores, pediram a saída do cliente do programa para a prevenção ao suicídio, publica nesta segunda-feira a imprensa dos Estados Unidos.

Fontes consultadas por veículos locais de comunicação apontam que a defesa fez a solicitação no fim do mês passado, após reuniões de até 12 horas com Epstein, depois de uma aparente tentativa dele de tirar a própria vida, ocorrida em 23 de julho deste ano.