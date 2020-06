A defesa do colombiano Álex Saab, acusado de ser "laranja" do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vê indícios de irregularidade processual na detenção do empresário em Cabo Verde.

Em Praia, capital do país africano, o advogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, afirmou à Agência Efe que o alerta vermelho emitido pela Interpol, a pedido dos Estados Unidos, para prender o empresário ocorreu depois da detenção no dia 12.