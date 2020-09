Dois estudos publicados nesta quinta-feira pela revista "Science" indicam que 14% dos infectados pelo novo coronavírus que manifestam sintomas graves possuem deficiências imunológicas que podem ser causadas por fatores genéticos ou de origem autoimune.

De acordo com uma das pesquisas, liderada pela Universidade Rockefeller, de Nova York, e pelo Hospital Necker for Sick Children, de Paris, 10,2% de um total de 987 pacientes com pneumonia grave causada pela Covid-19 apresentavam, no início da infecção, anticorpos que bloqueavam a ação das glicoproteínas conhecidas como interferons (IFNs) tipo I.