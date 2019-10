O déficit no comércio internacional de bens e serviços dos Estados Unidos subiu 1,6% em agosto, para US$ 54,9 bilhões, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelo Departamento de Comércio.

As importações aumentaram 0,5%, para US$ 262,8 bilhões, e as exportações subiram para 0,2%, para US$ 207,9 bilhões.