O déficit dos Estados Unidos no comércio exterior de bens e serviços caiu 4,3% em julho, para US$ 70,06 bilhões, contra US$ 73,23 bilhões que tinham sido registrados um mês antes, segundo informou nesta quinta-feira o governo do país.

O indicador foi superior às estimativas dos analistas, que apontavam para o anúncio hoje de um déficit de US$ 71 bilhões.