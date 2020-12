Deixar os países pobres sem vacinas contra a Covid-19 causará sérios danos não só às economias deles, mas também às mais avançadas do planeta, e acabará sendo mais caro do que o financiamento do sistema criado para fornecer aos primeiros os instrumentos para acabar com a pandemia.

Se a pandemia for deixada latente entre a maioria da população mundial e durar muito tempo, as consequências econômicas globais serão deploráveis, disse nesta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), com base nos resultados de um estudo econômico sobre a crise sanitária.