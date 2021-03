Cidade do México/Washington

EFE Cidade do México/Washington 22 mar 2021

Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos viaja ao México nesta segunda-feira para discutir com o governo mexicano o crescente fenômeno migratório e a cooperação para o desenvolvimento, antes de viajar para a Guatemala com o objetivo de discutir a questão com o presidente Alejandro Giammattei.

O objetivo da viagem é "desenvolver um plano de ação eficaz e humano para controlar a migração irregular", principalmente do Triângulo Norte da América Central, disse em um comunicado a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca (NSC), Emily Horne.